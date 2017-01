Liverpool morst met de punten bij laagvlieger Sunderland, Lukaku aan het kanon voor Everton

Voor Chelsea kon 2016 niet beter beginnen. Eerste achtervolger Liverpool morste met punten op het veld van staartploeg Sunderland. Manchester City won wel, maar had geen overschot tegen het Burnley van Steven Defour.

Liverpool kon tot op drie punten van leider Chelsea naderen, maar de Reds - met Mignolet in doel en Origi op de bank - kwamen niet verder dan een 2-2 gelijkspel bij degradatiekandidaat Sunderland. Sturridge en Mané brachten Liverpool twee keer op voorsprong, maar de onvermijdelijke Jermain Defoe maakte evenveel keer gelijk vanop de penaltystip. Origi viel nog in, maar dat veranderde weinig.

Pep Guardiola verraste in het thuisduel tegen Burnley door de uit schorsing teruggekeerde Sergio Aguëro op de bank te laten starten. Kelechi Iheanacho kreeg nog eens zijn kans, maar het was middenvelder Fernandinho die een hoofdrol opeiste in de eerste helft. De Braziliaan kreeg terecht rood, City moest nog meer dan een uur met tien verder. Het stond 0-0 halfweg.

Na de pauze bracht Pep dan toch 'Kun' Aguëro en dat loonde meteen. Na een uur stond het plots 2-0 na doelpunten van linksback Clichy én de vlot scorende Argentijnse pocketspits. Steven Defour viel nadien nog in bij de bezoekers en zag verdediger Ben Mee milderen tot 2-1. Daar bleef het bij. City nadert zo tot op zeven punten van Chelsea, dat morgen nog tegen Tottenham speelt.

Everton klopte Southampton met 3-0. De Toffees kwamen pas diep in de tweede helft op voorsprong. Enner Valencia brak de ban, Leighton Baines verdubbelde de score vanop de stip. Romelu Lukaku maakte in de slotfase de derde Everton-goal, het was zijn tiende competitietreffer van het seizoen.

