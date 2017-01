Mag Genk nog hopen? Ndidi geeft opmerkelijk interview over transfergeruchten Leicester City

Foto: © photonews

Wilfred Ndidi leek na de overwinning tegen Gent afscheid te hebben genomen van de fans van Racing Genk. "Maar dat is nog niet zo", klinkt het nu in een interview. Er is nog geen deal met Leicester City namelijk.

Op clubniveau zijn Racing Genk en Leicester City er wél al uit voor een bedrag van meer dan 17 miljoen euro, maar op persoonlijk niveau zijn er nog enkele euveltjes. En dus heeft Ndidi nog steeds niet getekend bij The Foxes.

Problemen worden er (voorlopig) niet verwacht, maar het blijft voorlopig wel lang aanslepen voor de verdedigende middenvelder van Genk. "Pas als alle lichten op groen staan van mijn makelaar zal ik afscheid nemen van de fans van Genk. Nu dus nog niet", aldus Ndidi tegen Complete Sports Nigeria.

Na de wedstrijd tegen Gent had hij wél al aangegeven dat hij zijn laatste wedstrijd in België zou zijn, maar zolang alle punten en komma's in het contract niet juist staan is er nog geen definitieve deal. Ook coach Ranieri hield zich de voorbije weken opmerkelijk op de vlakte in de hele zaak.