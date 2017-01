De Bruyne oververmoeid? "Kan zijn, maar dat komt door de korte opeenvolging van matchen"

Kevin De Bruyne speelde - naar zijn normen - een onzichtbare rol in de eindejaarsperiode. Tegen Liverpool kwam hij nooit in het stuk voor en moest halverwege de wedstrijd vanuit het centrum toch weer naar de flank uitwijken. Wat is er aan de hand?

"Dit soort wedstrijden zijn niet gemakkelijk voor aanvallende middenvelders", nuanceerde Pep Guardiola de 'mindere' prestatie van de Rode Duivel tegen concurrent Liverpool. Op de vraag of Kevin De Bruyne oververmoeid is omdat hij deze zomer ook nog het EK speelde, antwoordde zijn coach gevat. "Neen, hij is helemaal niet vermoeid. Kevin is niet de enige die op het EK speelde, hé."

"En tot nu toe heeft hij het altijd fantastisch gedaan", ging Pep verder. "Het kan zijn dat hij moe is, maar dat heeft dan vooral te maken met de korte opeenvolging van onze matchen. Maar heb je hem zien spelen tegen Arsenal? Zoals hij daar liep en kansen creëerde, denk ik niet dat je kan zeggen dat hij vermoeid is."