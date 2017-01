Romelu Lukaku, nog altijd maar 23, bereikt een nieuwe mijlpaal in clubverband

Foto: © photonews

Er wordt wel eens neerbuigend of zelfs ronduit negatief gedaan over de kwaliteiten van Romelu Lukaku. Maar als onze 23-jarige landgenoot aan dit tempo blijft scoren, zullen er nog veel records sneuvelen.

Op zaterdag 22 augustus 2009 maakte de 16-jarige Romelu Lukaku tegen Zulte Waregem zijn allereerste competitiedoelpunt namens Anderlecht. Er zouden er nog 28 volgen in het shirt van paars-wit. Intussen zit hij ook al aan 71 doelpunten in de Premier League voor West Bromwich Albion (17) en Everton (54).



Zijn harde pegel van tegen Southampton was zijn 100ste profdoelpunt in 222 wedstrijden in competitieverband. Tel daar de doelpunten in beker- en Europees verband bij en Lukaku zit al aan 130 doelpunten in clubverband. Met de 22 goals voor de Rode Duivels daarbij zit hij intussen dus al boven de 150 doelpunten sinds hij prof werd. En ja, hoor: hij is nog altijd maar 23.