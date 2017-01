In 2011 ruilde Ronald Vargas Club Brugge nog voor 2,5 miljoen euro in voor Anderlecht, hoe is het nu met de Venezolaan gesteld?

Ooit maakte hij de beruchte overgang van Club Brugge naar Anderlecht. Een transfer die uiteindelijk op niets zou uitdraaien. Maar hoe gaat het nu nog met Ronald Vargas.

De Venezolaan vierde begin december zijn dertigste verjaardag. Voor het tweede seizoen komt de aanvallende middenvelder uit voor AEK Athene. Wegens blessures kwam de man van glas slechts 140 minuten in actie. Midden september scoorde hij in de competitiematch tegen Veria.

Een eerste seizoenshelft in mineur dus voor de oude bekende uit de Jupiler Pro League. Nochtans kwam Vargas met negen goals en 26 competitieoptredens uit een vruchtbaar jaar bij de Griekse hoofdstedelingen.

Op 19 september vierde Vargas zijn wederoptreden voor AEK. En dus hopen we samen met hem op een vruchtbaar 2017. Tegen de autoritaire leider Olympiakos is niets te beginnen. Maar voor plaats 2 is hij met zijn Griekse werkgever nog volop in de running.