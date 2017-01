Antwerp heeft héél bekende naam op het oog om de oudste club van het land mee te gaan coachen

Royal Antwerp FC zoekt nog steeds naar een assistent voor T1 Wim De Decker. Nu komt de Great Old bij een bekende naam uit.

Eerder liet De Decker al verstaan dat de komst van een T2 nog steeds mag volgen. (Dat leest u HIER) Nu ziet het ernaar uit Antwerp de koe bij de horens vat.

Het Laatste Nieuws meldt dat Karel Geraerts in beeld is om Antwerp mee naar de Jupiler Pro League te loodsen. De ex-speler van onder meer Club Brugge Standard en Charleroi bezocht vorige week de oefenstage in het Spaanse Pinatar. Eerstdaags valt er een beslissing rond de Limburger.