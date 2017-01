Opnieuw een (ex-) Nederlandse international die naar Turkije trekt: 'Babel tekent contract bij Besiktas'

Ryan Babel trekt naar het Turkse Besiktas. De 30-jarige aanvaller wordt vandaag medisch gekeurd en officieel voorgesteld in Istanboel.

Volgens Turkse media zet Ryan Babel vandaag zijn handtekening onder een contract voor 2,5 jaar bij de topclub Besiktas. Babel komt over van Deportivo La Coruña, waar hij na een succesvol half jaar alweer vertrok. Hij liet afgelopen zomer zijn contract bij Al Ain uit de Verenigde Arabische Emiraten ontbinden.

Besiktas staat tweede in de hoogste Turkse voetbalklasse en heeft een punt minder dan de verrassende koploper Basaksehir. De oud-speler van Ajax en Liverpool voetbalde tussen 2013 en 2015 al voor Kasimpasa in Turkije. Hij was ook 42 keer Nederlands international, maar zijn laatste interland dateert alweer uit 2011.