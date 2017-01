Teams in Super League bereiden zich al voor op terugronde

Foto: © Louis Evrard

Binnen enkele weken begint de Super League opnieuw in alle hevigheid los te branden. Op zoek naar een titel, een plek in de top-3 of om de laatste plaats(en) te vermijden? Iedereen heeft duidelijke doelen voor 2017. En iedereen wil zich ook goed voorbereiden.

De meeste ploegen zijn inmiddels opnieuw begonnen met trainen of zullen dat zeker deze week beginnen te doen. En dus is de laatste rechte lijn richting de terugronde ingezet.

Diverse ploegen gaan ook wat oefenwedstrijden spelen om zich ten volle voor te bereiden. Zo speelt Genk een oefenpartij op 7 januari tegen Eindhoven, terwijl Heist aan de bak gaat tegen Zulte Waregem.

Anderlecht van zijn kant oefent op 7 januari tegen Tetre-Hautrage, terwijl er ook een oefenpartij tegen PSV gepland staat twee weken later. OH Leuven en Genk beginnen met een inhaalwedstrijd iets vroeger aan het vervolg van de competitie.