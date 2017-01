Waar komt Axel Witsel terecht? Een portret van de Chinese kampioen in de tweede klasse

Foto: © photonews

De kogel is door de kerk: Axel Witsel tekent een lucratief contract bij het Chinese Tianjin Quanjian. Maar waar komt de 27-jarige Rode Duivel juist terecht? Een portret van de kampioen in de Chinese tweede klasse.

Tianjin Quanjian FC is een jonge club uit het Chinese Tianjin, een havenstad met bijna 8 miljoen inwoners. De ploeg werd pas in 2006 opgericht in de kleinere stad Huhhot, maar verhuisde twee jaar geleden naar het oostelijker gelegen Tianjin. In het seizoen 2010-2011 was onze landgenoot Patrick De Wilde er trainer, onder zijn bewind promoveerde de club naar de tweede klasse. In de zomer van 2016 stelde de Chinese voorzitter Shu Yuhui Fabio Cannavaro aan als opvolger van de Braziliaan Vanderlei Luxemburgo.

Onder de hoede van de 43-jarige Italiaan kroonde Tianjin Quanjian zich drie maanden geleden tot kampioen in de Jia League, waardoor het volgend jaar in de hoogste Chinese voetbaldivisie zal spelen. Daarin zal het Tianjin Teda tegenkomen, de oudere voetbalploeg van de stad die eveneens in de hoogste divisie uitkomt.

Onder de hoede van Fabio Cannavaro promoveerde Tianjin Quanjian naar de eerste klasse.

30.000 toeschouwers

De nieuwe ploeg van Axel Witsel werkt zijn thuiswedstrijden af in het Haihe Educational Football Stadium, dat 30.000 zitjes heeft. De kern van de ploeg van Fabio Cannavaro bestaat voornamelijk uit Chinezen. De Brazilianen Jadson en Geuvanio zijn de 'sterren' van de ploeg. Zij kwamen voor respectievelijk 5 en 11 miljoen over van Corinthians en Santos.

Tot gisteren was ook 45-voudig Braziliaans international Luis Fabiano (ex-Sevilla) een speler van Tianjian Quanjian. Vandaag telt de selectie naast de Chinezen en de Brazilianen ook nog één Zuid-Koreaan en één Kameroener.