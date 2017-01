Verliest Zulte Waregem sleutelpion in januari? 'Flankspeler denkt aan vertrek'

Foto: © photonews

Zulte Waregem heeft, ondanks de mindere vorm in de voorbije maand, nog steeds uitzicht op de titelstrijd en een mooie eindklassering in de Jupiler Pro League. Toch overweegt één van de basispionnen een vertrek.

Alessandro Cordaro wacht immers nog steeds op een nieuw contractvoorstel van de fusieclub. Hij wees een eerste voorstel af, maar dat is intussen al enkele maanden geleden. In tussentijd speelde Cordaro haast alles van bij de aftrap, de match in Mechelen was de enige waarin hij niet in actie kwam.

Toch zou hij een vertrek in januari overwegen als er geen contractvoorstel uit de bus komt. Zo zet hij druk op het bestuur om toch op zijn eisen in te gaan, bij Essevee zouden ze niet weigerachtig staan tegenover een verbeterd voorstel. Een sleutelpion opgeven in januari zou immers de club niet ten goede komen.