Antwerp en Roeselare in nu al dé topper van 2017? Great Old komt met uitstekend nieuws in aanloop naar het treffen

Foto: © photonews

Zoals elk seizoen is het ook nu weer de vraag: kan Antwerp eindelijk de poort naar 1e nationale A openbreken? De komende acht wedstrijden in 1e nationale B en de eventuele testwedstrijden met Roeselare worden primordiaal. En iedereen wil er bij zijn, oh ja!

Antwerp staat in de stand momenteel derde op vier punten van leider Roeselare, maar het heeft alles nog in eigen handen. Het speelt nog twee keer tegen de West-Vlamingen namelijk in de resterende acht wedstrijden.

Met ook nog thuiswedstrijden tegen OH Leuven en Lierse heeft The Great Old alles zeker nog in eigen handen. En onder trainer Wim De Decker is het geloof in eigen kunnen opnieuw groter dan ooit.

Zeker voor de erg belangrijke wedstrijd tegen Roeselare wordt het drummen. Het was al even duidelijk dat de ticketverkoop erg vlot liep, maar nu het nieuwe jaar is ingezet, vliegen ook de laatste tickets de deur uit. Wil u er vrijdag bij zijn? Haast je dan maar!