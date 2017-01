Flames weten waar ze voor staan op Cyprus Cup

Foto: © photonews

De weg naar het EK in juli 2017 is er eentje van lang en hard werken voor de Belgian Red Flames. Het programma richting Nederland krijgt steeds meer vorm. Ook dat van de Cyprus Cup.

Net zoals in 2015 trekken de Belgian Red Flames van 1 tot 8 maart naar de Cyprus Cup. In 2016 speelden de Flames nog in de Algarve Cup en werden ze knap vijfde, nu gaan ze opnieuw voor succes in Cyprus.

De Flames werden door de organisatie onderverdeeld in groep A, samen met Italië, Zwitserland en Noord-Korea. De eerste twee landen zijn ook geplaatst voor het EK, maar zitten niet in de poule van de Belgen.

Ondertussen is ook het speelschema bekend gemaakt. De Flames openen tegen Zwitserland, nemen het dan op tegen Italië en gaan tot slot aan de bak tegen Noord-Korea. Daarna volgt nog een plaatsingswedtrijd.