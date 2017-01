Bolingoli mag weg bij Club Brugge en is op weg naar andere eersteklasser

Het ziet er steeds meer naar uit dat Boli Bolingoli Mbombo na de winterstop niet meer in het shirt van regerend landskampioen Club Brugge speelt. De linkspoot speelde de voorbije maanden nauwelijks bij blauw-zwart en vertrekt wellicht.

Zoals het er nu naar uitziet, heeft het er alle schijn van dat Bolingoli na de winterbreak bij STVV aan de slag gaat. Volgens Het Belang van Limburg staat de nog steeds maar 21-jarige neef van Romelu en Jordan Lukaku hoog op het verlanglijstje van De Kanaries.

Ivan Leko laat zijn ploeg dikwijls in een formatie spelen waarbij de vleugelbacks de hele flank voor hun rekening nemen. Bolingoli kan de hele linkerflank bestrijken, en is dan ook een interessante speler voor Sint-Truiden. Het is niet duidelijk of STVV het jeugdproduct al dan niet definitief aan zich wil binden.

Bruzzese

