Van Puyvelde ziet het niet zitten: "China is veel enthousiasme en veel lopen, maar kwaliteit..."

De transfer van Axel Witsel naar China blijft vlot over de tongen gaan. Over één ding lijkt iedereen het eens. Hij kiest voor het geld en minder voor zijn carrière. En de voetbalbond? Die zit met de gebakken peren.

Chris Van Puyvelde, de technisch directeur van de voetbalbond, trekt geregeld naar China voor lezingen. "Dat laat mij toe om te zeggen dat de Chinese competitie er een is van veel lopen en veel enthousiasme", aldus Van Puyvelde in Het Laatste Nieuws.

Kwaliteit komt enkel van de buitenlandse spelers en trainers -Chris Van Puyvelde

Het niveau is er dus niet al te hoog. "Qua tactische flexibiliteit, technische creativiteit en offensieve patronen,... heel weinig. Wat zou je willen? Er zijn maar twaalf Pro License-trainers in het land", ging Van Puyvelde verder.

"De kwaliteit komt enkel van de buitenlandse trainers en spelers. Er is een fantastische infrastructuur, maar amper onderbouw. Ik had Witsel liever in een Europese topcompetitie gezien", steekt Van Puyvelde zijn mening niet onder stoelen of banken.