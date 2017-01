De momenten van het jaar volgens onze redacteurs: de langverwachte titel voor Club Brugge, het onbegrijpelijke ontslag van Maes en... Waarom mocht Ronaldo de EK-finale niet spelen?

Foto: © Photonews

2016 was andermaal een opmerkelijk voetbaljaar met veel hoogtepunten. Elke Voetbalkrant-redacteur kiest daarom zijn drie persoonlijke voetbalmomenten van het voorbije jaar. Vandaag: Timothy Collard.

1 De langverwachte (en dik verdiende) titel voor Club Brugge

Op 15 mei 2016 was het zover: Club Brugge kroonde zich voor het eerst in elf jaar nog eens tot kampioen van België. Een dik verdiende titel, want geen enkel ploeg legde vorig seizoen beter voetbal op de mat dan het team van Michel Preud’homme. De Luikenaar smeedde een ijzersterke ploeg, die in de play-offs zijn absolute piek kende.

Dat Club Brugge uitgerekend tegen grote rivaal RSC Anderlecht de titel mocht vieren, maakte het allemaal nog een beetje specialer voor de supporters van blauw-zwart. Bloed, zweet en tranen – of zoals het tegenwoordig luidt op Jan Breydel: No Sweat, No Glory – was het motto voor die langverwachte titel. Club is sinds mei 2016 hélemaal terug en in 2017 staat toch nog veel meer mooie dingen.

Michel Preud'homme: dé architect van het Brugse succes.

2 Waarom mocht Cristiano Ronaldo niet schitteren tijdens de EK-finale?

Ja, Portugal won afgelopen zomer het EK. Maar, neen, niet Cristiano Ronaldo was tijdens de spannende finale tegen Frankrijk dé grote uitblinker. De aanvaller van Real Madrid kon de finale niet eens uitspelen, omdat hij na amper 25 minuten wedstrijd geblesseerd naar de kant moest.

Een drama voor CR7, die zittend op het veld op zijn lip beet en probeerde om het droog te houden. Dat lukte niet, want Ronaldo kon zijn tranen niet bedwingen. Niet onlogisch, want de Portugees is een echte winnaar. Wat had hij graag de grote man geweest tijdens die finale… Maar het mocht niet zijn.

Eerlijk? Toen Ronaldo naar de kant moest, moest ik toch even slikken… Het is zó jammer om zo’n grote meneer te zien afdruipen terwijl hij zo hoge verwachtingen had van de finale. De hele wedstrijd lang – het bleef maar 0-0 – kon ik me niet van de gedachte ontdoen: Hoe zou Ronaldo zich nu voelen?

Gelukkig voor Ronaldo – en heel Portugal – verlost invaller Eder zijn team in minuut 109 met de enige treffer van de avond. En ondanks die blessure mocht Ronaldo dan toch nog gelukkig zijn.

De geblesseerde Ronaldo begon tijdens de match zelfs mee te coachen. Ongezien, maar het zegt wat over zijn status.

3 Het onbegrijpelijke ontslag van Peter Maes

Vlak voor de jaarwisseling kreeg Peter Maes te horen dat hij mocht ophoepelen bij KRC Genk. De kroniek van een aangekondigd ontslag. Maar tegelijkertijd dacht je in het geval van Maes ook altijd ze zullen hem wel niet ontslaan, zeker? De Limburger had al redelijk wat neergezet sinds hij begin vorig seizoen aan de slag ging in Cristal Arena – dit seizoen werd dat dan de Luminus Arena.

Maar intern waren er blijkbaar te veel strubbelingen… Peter Maes zat niet altijd op dezelfde lijn met het bestuur en ondanks het feit dat de voormalige succescoach van KV Mechelen en Sporting Lokeren in de Europa League fraaie dingen liet zien met Genk, nekten de wisselvallige resultaten in de Jupiler Pro League hem uiteindelijk. Ach... Peter Maes, die komt er wel weer bovenop. Vraag dat maar aan Hein Vanhaezebrouck. Was die in een niet zo ver verleden ook eens niet goed genoeg voor Genk? Juist, ja.