OFFICIEEL: Witsel z'n pensioen is nu ook officieel veilig

Foto: © photonews

De veelbesproken transfer van Axel Witsel naar het Chinese Tianjin Quanjian van coach Fabio Cannavaro is nu ook officieel afgerond. De Rode Duivel gaat er ettelijke miljoenen verdienen.

Via Twitter bedankte Zenit Sint-Petersburg de Rode Duivel al voor bewezen diensten. "Bedankt voor alles wat je gedaan hebt voor onze club, Axel." Witsel speelde in vijf seizoenen 122 competitiewedstrijden en scoorde 16 goals voor de Russen.

