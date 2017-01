44-voudig Rode Duivel François Van der Elst vecht voor z'n leven

Foto: © photonews

Slecht nieuws op nieuwjaarsdag, François 'Swat' Van der Elst is na een hartaanval in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis van Aalst. Daar wordt hij nog steeds in een kunstmatige coma gehouden.

Dat liet zijn familie weten aan Sporza. Van der Elst moest op nieuwjaarsdag lang gereanimeerd worden en werd opgenomen in Aalst. Zijn toestand blijft kritiek. Van der Elst is intussen 62 jaar oud en kwam 44 keer uit voor de nationale ploeg.

Hij maakte veertien doelpunten en speelde onder meer de EK-finale tegen West-Duitsland. Zijn grootste successen haalde hij bij Anderlecht. De redactie van Voetbalkrant.com wenst de familie veel moed toe en hoopt dat Van der Elst dit gevecht in zijn gekende stijl kan winnen.