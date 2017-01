OFFICIEEL: Club Brugge heeft felbegeerde doelman beet

Foto: © Photonews

Ook kampioen Club Brugge zit niet stil in deze transferperiode. Het trok al één van de voornaamste doelwitten aan. Verder is Bruzzese op weg naar de uitgang.

Zoals we gisteren al aankondigden, streek de jonge Amerikaanse doelman Ethan Horvath neer in het Brugse. Het contract dat bij Club Brugge klaar ligt voor de doelman is er één tot 2020. Hij moet de concurrentie aangaan met Ludovic Butelle.

Dat heeft zo z'n gevolgen voor Sébastien Bruzzese. De doelman is op weg naar Sint-Truiden op huurbasis. Daar moet hij de vertrokken William Dutoit vervangen. Intussen maakte Club Brugge de transfer van Horvath alvast al officieel bekend.