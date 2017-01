'Barcelona wil nieuwe trainer en heeft oude bekende op het oog'

Foto: © photonews

Bij FC Barcelona zit succes in het DNA van de club. De Catalaanse topclub kroonde zich vorig seizoen nog tot kampioen in de Primera Division, maar mogelijk moet Barça binnenkort op zoek naar een nieuwe oefenmeester.

Luis Enrique ligt dan wel nog tot de zomer van 2017 onder contract in Camp Nou, toch is het niet duidelijk of de Spanjaard volgend seizoen nog aan het roer zal staan van Barcelona.

Volgens Sportitalia speurt Barça alvast naar mogelijk opvolgers voor Enrique. Volgens het medium is Ronald Koemn, momenteel aan de slag bij het Everton van Romelu Lukaku en Kevin Mirallas, een serieuze kandidaat voor de Spaanse topclub.

Koeman droomt stiekem van terugkeer naar Barcelona

Koeman was als speler al actief bij Barcelona en maakte er nooit een geheim van dat hij op een dag nog eens aan de slag wil bij zijn voormalige werkgever. Wordt ongetwijfeld vervolgd…