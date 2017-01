Hij speelt nauwelijks bij Valencia, maar... 'Interessante overstap in de maak voor Bakkali'

Enkele jaren geleden schoot Zakaria Bakkali bij PSV Eindhoven nog als een komeet naar omhoog, maar onze landgenoot kon de hoge verwachtingen nooit helemaal inlossen. Intussen staat Bakkali op de loonlijst bij het Spaanse Valencia, maar daar komt hij weinig aan spelen toe.

Bakkali moest zich dit seizoen tevreden stellen met in totaal acht invalbeurten, goed voor 126 minuten competitievoetbal. De dribbelkont wist in die 126 minuten dan wel één keer te scoren, toch zit hij op een zijspoor.

Maar niet getreurd voor Bakkali, want mogelijk is er een oplossing in de maak. Volgens het Spaanse Cadena Cope heeft FC Porto een oogje op de nog steeds maar 20-jarige vleugelspeler. De Portugese topclub zou nog deze maand onderzoeken of het Bakkali – al dan niet definitief – kan overnemen van Valencia.