Janice Cayman legt transfer van USA naar Frankrijk uit: "EK het belangrijkste"

Foto: © photonews

Janice Cayman zal na de winterstop uitkomen voor de Franse topclub Montpellier. Bij het team waar ook Anthony Vanden Borre zit zal ze proberen een plek in de top-2 van de Ligue 1 af te dwingen, want die plaatsen geven recht op voetballen in de Champions League. Maar waarom Frankrijk?

Janice Cayman tekende een contract voor drie seizoenen bij het Zuid-Franse Montpellier, een team dat samen met Lyon en PSG de strijd wil aangaan om de titel in de Ligue 1. Ze komt over van Western New York Flash.

Ook deze zomer was er al interesse uit Frankrijk, maar toen wilde Cayman graag nog eens de grote plas over. "En ik heb in Amerika ook wel veel geleerd in die paar maanden, ook al speelde ik niet altijd", aldus de Red Flame daarover in gesprek met Voetbalkrant.com.

"Maar in 2017 wilde ik graag terugkomen naar Europa. Met oog op het EK in Nederland is dat ook het meest interessante, want dat EK is voor ons erg belangrijk. We willen ons zo goed mogelijk daarop voorbereiden en dat zijn we nu ook van plan."

Een overstap naar Frankrijk leek dan ook logisch: "Ik ken het reilen en zeilen in de Ligue 1 door mijn jaren bij Juvisy. Ook daar kon ik trouwens opnieuw beginnen meetrainen, maar ik wilde ook eens iets anders zien binnen Frankrijk. Als Montpellier dan komt aankloppen ..."