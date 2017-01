Jeugd aan het feest in Antwerpen

Foto: © SDG

In Park Spoor Noord in Antwerpen ging maandag 26 december de Soccer Trophy van dit seizoen van start met meer dan 200 ploegen. Bovendien is er deze editie niet enkel een voetbalcompetitie. Elke dag was er wel iets te beleven, uniek!

De Soccer Trophy maakt sinds dit jaar immers deel uit van de Sports Trophy. In Antwerpen zijn dan naast voetbal ook basketbal, tafeltennis en volleybal van de partij. Bekijk alle informatie over de Sports Trophy op de officiële website.

Het concept van de Soccer Trophy is bekend. Een leuke competitie indoorvoetbal op kunstgras en mét boarding. Altijd al eens die tegenstander via de reclamepanelen genadeloos in de wind willen zetten? Grijp je kans op de Soccer Trophy.

Ook voor de supporters is het opnieuw gezellig vertoeven op Soccer Trophy. De jeugddagen beloven alvast van een hoog niveau te worden met inschrijvingen van o.a. Royal Antwerp, Waasland-Beveren, Eendracht Aalst, VW Hamme, Beerschot Wilrijk en Futsal Antwerpen.

Daarnaast zijn er opnieuw tal van leuke animaties aanwezig. Kom dus zeker een kijkje nemen en geniet van een hapje en een drankje in onze gezellige kerstsfeer.

Weet je graag op voorhand op welke dagen je verwacht wordt in Park Spoor Noord? Uiteraard! Daarom geven we hieronder het volledige programma mee.

Dinsdag 03/01: Jeugd U11 + Jeugd U7

Jeugd U11 + Jeugd U7 Woensdag 04/01: Jeugd U10 + Jeugd U8

Alle tornooien worden afgewerkt op 1 dag.

Meer informatie over het evenement vindt u op de websites www.soccertrophy.be, www.sportstrophy.be en www.volleytrophy.be