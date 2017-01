'In de B-kern bij Antwerp, maar nu wel op weg naar de Jupiler Pro League'

De transfermarkt opende op 1 januari zijn deuren en de koopjesperiode is van start gegaan. Wel, mogelijk is er ook een oplossing in de maak voor Jordan Remacle.

Remacle komt nog maar sinds vorige zomer uit voor Royal Antwerp FC, maar de vleugelspeler zit er alweer een tijdje op een zijspoor. Trainer Wim De Decker stuurde bovendien een krachtig signaal uit naar Remacle en drie andere spelers door hen niet mee op winterstage te nemen. Lees dat hier nog eens na.

Maar mogelijk is er nu een best opmerkelijke oplossing in de maak voor Remacle. Volgens La Capitale staat de 29-jarige winger op het verlanglijstje van... Sporting Charleroi. De Zebra's hebben het soms moeilijk om voldoende in België opgeleide spelers op het wedstrijdblad te zetten en de komst van Remacle zou dat probleem kunnen oplossen.

Waslijst aan clubs

Remacle speelde in het verleden al voor Standard, KRC Genk, RKC Waalwijk, Helmond Sport, RBC Roosendaal, OH Leuven, KAA Gent, Waasland-Beveren en Sporting Lokeren. Benieuwd of de blonde aanvaller binnenkort weer in eerste klasse te zien is.