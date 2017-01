Voormalige sterkhouder tipt Club Brugge: "Als Preud'homme straks vertrekt, zou het me verwonderen dat Club niet aan deze trainer denkt"

Foto: © Photonews

Club Brugge sloot het kalenderjaar 2016 af als leider in de Jupiler Pro League. Op die eerste plaats hoopt heel blauw-zwart ook na afloop van de play-offs te staan. Maar wat na dit seizoen? Blijft Michel Preud'homme dan trainer van Club Brugge?

Het is een vraag waar we voorlopig het antwoord niet op kennen. De Luikse oefenmeester twijfelde vorige zomer al of hij zou doorgaan als trainer van Club Brugge en dat zal na afloop van het huidige seizoen niet anders zijn.

Karel Geraerts, ex-speler van blauw-zwart, tipt zijn voormalige werkgever alvast. “Felice Mazzu doet me denken aan Preud’homme”, zegt de Limburger in L’Avenir. “Als Preud’homme straks vertrekt bij Club Brugge, dan zou het me verwondren als het bestuur niet aan de trainer van Charleroi denkt.”