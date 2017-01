Leander Dendoncker over zijn virtuele zelf: "Ik speel nooit met Anderlecht, maar ben wel de beste van de club"

Wat vinden onze voetballers uit de Jupiler Pro League van hun eigen skills op het immens populaire FIFA 17? Een realistische weergave of de waanzin nabij? Voetbalkrant.com trok op onderzoek bij enkele fervente gamers, waaronder Leander Dendoncker.

Doorgaans laten we de speler hun virtuele kwaliteiten onder de loep nemen, maar Leander Dendoncker is niet op de hoogte van zijn skills. "Ik speel nooit FIFA met mezelf of met Anderlecht", vertelt de middenvelder. Nochtans kreeg hij vorige week nog een monsterlijke update in het speltype Ultimate Team. (Dat leest u HIER)

Vorig jaar won ik het toernooi, maar nu zijn er tal van nieuwe spelers bijgekomen

Dendoncker is een online-speler, en het liefst van al met zijn favoriete club FC Barcelona. "Ik speel élke dag FIFA. Wie bij Anderlecht de beste is? Ik, geloof ik. Toen vorig jaar de FIFA 16 uitkwam hebben we een toernooi georganiseerd. Dat heb ik gewonnen. Natuurlijk zijn er nu tal van nieuwe spelers bijgekomen."

"Of de PlayStation ook meegaat op stage naar Spanje? "Misschien wel, al is de internetverbinding op hotel niet altijd super om online te spelen."

Het in form-kaartje van Dendoncker