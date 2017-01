Drama in de maak? "Verhaeghe kan met weinig moeite stokken in wielen Anderlecht steken"

Een van dé dossiers van 2016? Dat was er eentje in verband met het Eurostadion in Brussel. De eerste steen is nog steeds niet gelegd, binnen 3,5 jaar begint Euro 2020. Alle opties lijken nog open te liggen.

Luckas Vander Taelen volgt de Brusselse politiek al sinds jaar en dag en beseft dat het moeilijk zou kunnen worden voor het Eurostadion. Ook Uplace - waar Vervoort van de PS volgens de columnist zo stil over bleef - komt opnieuw in de eindafrekening rond het stadion, dat nog alle kanten uit kan.

Bart Verhaeghe zou een grote rol kunnen krijgen én kan Anderlecht wel erg makkelijk een hak zetten. "De baas van Uplace, Bart Verhaeghe, zou met weinig moeite veel stokken in de wielen kunnen steken", klinkt het in De Tijd.

"Hij zou kunnen opmerken dat concurrent Anderlecht een gesubsidieerd stadion krijgt. Dat zou een terechte opmerking zijn. En als ondervoorzitter van de voetbalbond kan hij vragen/eisen dat de Rode Duivels hun wedstrijden over het hele land spreiden."