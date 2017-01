Manchester City wint met tien man, maar Guardiola is niet blij... Of net wel? Beslis zelf maar na het bekijken van dit vreemde interview van de Catalaan

Manchester City hield maandagavond de drie punten thuis tegen Burnley. Het werd evenwel een fel bevochten overwinning nadat de Braziliaan Fernandinho al in de eerste helft rood pakte. Manager Pep Guardiola gaf na afloop van de match een wel erg cynisch interview.

De manager van The Citizens was het overduidelijk niet eens met enkele beslissingen van de scheidsrechter. Guardiola was kort van stof tegenover de interviewer en wilde klaarblijkelijk zo weinig mogelijk verkeerd zeggen om niet in de problemen te komen.

“Ik probeer de regels in Engeland nog te begrijpen”, aldus een cynische Guardiola. “In heel Europa zou men voor een fout op de doelman fluiten, maar hier niet. Het was een fout op Bravo”, verwees de Spanjaard naar het doelpunt van Burnley.

"Oh, ik ben blij. Echt waar. Ik ben blijer dan je zou denken" - Pep Guardiola

Ook met de rode kaart van Fernandinho – toch een gevaarlijke tackle – was Guardiola het niet eens. “Mijn mening over die rode kaart? Jij bent de journalist, niet ik. We zullen deze rode kaart accepteren, net als de vorige keer. De ploeg met meer balbezit krijgt altijd meer rode kaarten, hé”, gooide de oefenmeester van City er nog tegenaan.

De interviewer van dienst bleef rustig en vroeg tot slot op de man af of Guardiola wel gelukkig was met de drie punten. “Oh, ik ben blij. Echt waar. Ik ben blijer dan je zou denken. Ik ben gelukkig. Gelukkig Nieuwjaar.”

