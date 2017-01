Anderlecht heeft nieuwe inkomende transfer beet

Anderlecht heeft vandaag één van de transferdoelen zo goed als rond. Dauda Mohammed zou al gearriveerd in België en voor het eerst trainen met de beloften.

De Ghanese aanvaller stond deze zomer al hoog op het verlanglijstje van Anderlecht, maar toen vond de transfer te laat doorgang. Nu lijkt hij dan toch zijn carrière bij Anderlecht te kunnen beginnen. Een Ghanese journalist geeft aan dat het in kannen en kruiken is.

Een tijdje terug had Dauda wel nog serieuze gezondheidsproblemen, hij stuikte in elkaar en bleek malaria te hebben. Ook dat vertraagde zijn transfer. Dauda is een achttienjarige aanvaller die ook op de tien uit de voeten kan.

EXCLUSIVE: Asante Kotoko striker Dauda Mohammed has arrived in Belgium to begin his Anderlecht career. Will train for the first time today pic.twitter.com/JPP8jgoAsd