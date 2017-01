Trekt Lombaerts naar Gent, Anderlecht of Club Brugge? 'De knoop is doorgehakt'

Nicolas Lombaerts staat al wekenlang bovenaan de transfergeruchten in België. Anderlecht, AA Gent én Club Bruggen toonden allen op een of ander moment concrete interesse. De knoop is nu doorgehakt, Lombaerts weet waar hij de komende maanden zal spelen.

Zenit Sint-Petersburg is in zijn informatie bijzonder formeel. Ook al kwam Nicolas Lombaerts dit seizoen nog maar aan amper 362 speelminuten in de Russische competitie, toch blijft de 31-jarige Belg belangrijk voor zijn team.

En dus is het volgens La Dernière Heure duidelijk: de clubleiding heeft aangegeven dat de Rode Duivel gewoon nergens heen mag deze winter. Minstens tot de zomer blijft hij dus in Rusland.

Anderlecht, AA Gent en Club Brugge mogen dus alledrie balen als een stekker. En uitkijken naar andere alternatieven, al werd dat ondertussen al gedaan. Veel hoop was er sowieso al niet om Lombaerts binnen te halen.