Geruchten linken Deschacht aan nieuwe club, maar: "Al veertien dagen geen contact meer"

De toekomst van Olivier Deschacht is nog steeds koffiedik kijken. De verdediger zat vlak voor Nieuwjaar opnieuw in de kern, maar een definitieve wiedergutmachung kwam er nog niet. Intussen swingen de geruchten de pan uit.

Eentje bracht ons opnieuw naar Zulte Waregem. Daar waaide het verhaal door de supportersmiddens dat Deschacht zelfs al medische testen zou afgelegd hebben. Algemeen manager Eddy Cordier ontkent dat die testen plaatsvonden.

Olivier Deschacht is één van onze pistes, maar niet de enige -Eddy Cordier

"Dat klopt helemaal niet", aldus Cordier aan Voetbalkrant.com. "We hebben al veertien dagen geen contact meer gehad met zijn management. Olivier Deschacht is een piste, maar we hebben meerdere mogelijkheden."

Het is natuurlijk eigen aan de transferperiode dat er indianenverhalen de kop opsteken, het hoort bij de charmer van de wintermercato. Maar dat Deschacht rond zou zijn met Zulte Waregem, is alvast al de wereld uit.