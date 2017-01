Op dit uur mag het wat meer zijn: Voorlopig 256 speelminuten bij Malinwa, maar ... (Spoiler: poesje te zien)

Foto: © Instagram Myrte Reusens

Het begon met een 'coupe fraise' in 2009, maar jaren later zijn ze nog steeds gelukkig samen. Glenn Claes heeft met Myrte Reusens een hoofdvogel afgeschoten, zoveel is wel duidelijk.

Een ijsje met aardbeien en van het een kwam het ander. Het is het liefdesverhaal van Glenn Claes en zijn vriendin Myrte Reusens, een studente sociologie in Antwerpen.

Bij Malinwa is Claes dit jaar iets meer dan de voorbije seizoenen een supersub. Vaak op de bank, maar met twee basisplaatsen en elf invalbeurten toch al goed voor 256 speelminuten en een belangrijk doelpunt tegen Waasland-Beveren.

Op het thuisfront kon hij de jaarwisseling echter in goed gezelschap vieren met Myrte en 'prinses Pebs' - als we de sociale media dan toch al mogen geloven.

bonding met prinses Pebs 👸🏼 #girlsonly #pebbelsisookenthousiast Een foto die is geplaatst door Myrte Reusens (@myrtereusens) op 4 Jan 2016 om 11:57 PST

Zomeren met pebs 😸☀️👙#antwerp Een foto die is geplaatst door Myrte Reusens (@myrtereusens) op 5 Mei 2016 om 10:13 PDT

Go Go Go Belgium 🇧🇪 #belgium Een foto die is geplaatst door Myrte Reusens (@myrtereusens) op 22 Jun 2016 om 11:14 PDT

👀🙄 Een foto die is geplaatst door Myrte Reusens (@myrtereusens) op 26 Jul 2016 om 11:04 PDT

Bye bye lange lokken 💇🏼🙆🏼 Een foto die is geplaatst door Myrte Reusens (@myrtereusens) op 12 Sep 2016 om 9:28 PDT

time spent with your cat is never wasted 🐱 #kleinegluurder Een foto die is geplaatst door Myrte Reusens (@myrtereusens) op 24 Okt 2016 om 9:05 PDT