Regi en Genk-fan Pat Krimson kunnen elkaar niet luchten: "Dat klikt gewoon niet, je moet dat vergelijken met Anderlecht en Club Brugge"

Foto: © photonews

Patje Krimson staat al jaren bekend als een notoir Racing Genk-fan. Sinds hij zijn leven op Ibiza inruilde voor een terugkeer naar België, is hij weer vaker in de Luminus Arena te zien.

De terugkeer na meer dan tien jaar op Ibiza was in het begin niet gemakkelijk. "Er stond niemand op Patje Krimson te wachten", vertelt hij in The Show Must Go On. "Er was een nieuwe god in Vlaanderen (Regi, red.) die mijn plaats had ingepakt en dat goed had gedaan. Mensen zeiden: Patje is jaloers. Maar dat klopte niet."

Dat het niet boterde tussen Krimson en Regi klopt wel. "Regi is is bij mij terechtgekomen, ik heb hem een platencontract gegeven. Maar toen hebben we woorden gehad, en zijn een aantal privézaken gebeurd waar ik niet over wil uitweiden."

Anderlecht en Brugge, kat en hond

"Muzikaal gezien moet je dat vergelijken met Anderlecht en Club Brugge. Dat is kat en hond. Dat klikt gewoon niet tussen ons twee. Je moet niet met iedereen de beste vriendjes zijn, dat mag wat rock'n roll zijn", vindt Krimson.

"De laatste vijf jaar had ik de grootste hit van ons twee met She's after my piano. Daar heb ik mee teruggeslagen. Maar ik gun hem al zijn succes. Ik stond aan de wieg van zijn succes, waarom zouden we dat mekaar niet gunnen?"

Bekijk HIER hoe Pat Krimson tot zijn vergelijking kwam.