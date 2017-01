Weiler denkt aan oude bekende: 'Anderlecht richt zijn pijlen op doelpuntenmachine uit Duitsland'

Foto: © photonews

RSC Anderlecht hoopt versterkt uit de winterse transferperiode te komen. Paars-wit lijkt van plan om zich in iedere linie wat extra te wapenen, ook in de voorlinie. Als concurrent voor Lukasz Teodorczyk denkt trainer René Weiler zelfs aan een oude bekende.

Diverse Duitse media weten namelijk dat Anderlecht zijn pijlen richt op Guido Burgstaller. De 27-jarige Burgstaller is eigendom van de Duitse tweedeklasser FC Nürnberg, waar hij nog samenwerkte met huidig Anderlecht-trainer Weiler.

Weiler zou maar wat graag opnieuw samenwerken met Burgstaller, die dit seizoen in de tweede Bundesliga al goed was voor 14 doelpunten in 16 wedstrijden. Anderlecht is evenwel niet de enige gegadigde. Ook de Engelse tweedeklasser Huddersfield Town heeft Burgstaller op het oog. De aanvaller ligt nog tot de zomer van 2017 onder contract bij Nürnberg.