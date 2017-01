Anderlecht heeft mooie boodschap in petto voor Romelu Lukaku

Herinnert u zich nog de dagen dat een piepjonge Romelu Lukaku doelpunten maakte voor RSC Anderlecht? Die dagen liggen al een hele tijd achter ons, maar in het Constant Vanden Stockstadion vergeten ze hun voormalige helden niet, zoveel is duidelijk.

Lukaku vertrok reeds in 2011 bij Anderlecht en sindsdien ontpopte hij zich in de Premier League tot een ware doelpuntenmahine. Maandagnamiddag rondde onze landgenoot zelfs de kaap van 100 competitiedoelpunten. Niet slecht, als je weet dat Big Rom nog steeds maar 23 is.

Het is ook Anderlecht niet ontgaan. De ploeg waar Lukaku destijds doorbrak had woensdagmiddag een mooie boodschap in petto voor de aanvaller. "Proficiat, Romelu Lukaku. Het was een waar genoegen om je 33 van die 100 competitiedoelpunten in een shirt van Anderlecht te zien maken. We zijn trots op onze Sporting Boy!"