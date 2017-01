Berge is niet dé vervanger van Ndidi, want Genk broedt op ander 'onmiddellijk inzetbaar' plan

KRC Genk verzekerde zich maandag officieel van de diensten van Sander Berge. De amper 18-jarige Noorse middenvelder komt over van Valerengen en moet op termijn in de voetsporen van Wilfred Ndidi treden. Maar bij die ene wintertransfer zal het in de Luminus Arena niet blijven...

Berge is een jonge middenvelder die overloopt van het talent. De man die overkomt van Valerengen speelde in zijn thuisland al heel wat wedstrijden, maar het blijft natuurlijk afwachten hoe hij de overstap naar België verteert.

Volgens Het Nieuwsblad heeft Genk voor de onmiddellijke vervanging van Ndidi dan ook nog andere ijzers in het vuur liggen. De Limburgers gaan meer dan waarschijnlijk op zoek naar een verdedigende middenvelder met meer ervaring, die de jonge ploeg extra kan sturen.

Figuera

Enkele dagen geleden werd Genk al in verband gebracht met de Venezolaan Arquimedes Figuera, een 27-jarige middenvelder die in zijn vaderland bij Deportivo Le Guaira speelt. Dat kan je hier nog eens nalezen.