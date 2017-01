'Vier(!) Belgische topclubs willen Senna Miangue, dit wordt nieuwe bestemming van het Inter-talent'

Slecht nieuws was het voor Senna Miangue dat Frank De Boer aan zijn einde kwam bij Internazionale. De nieuwe coach Stefano Pioli gelooft namelijk heel wat minder in de jonge linksachter, die soms zelfs in de tribunes zat. Een oplossing was dus nodig en is inmiddels gevonden.

Miangue is een toptalent en zal uiteraard snel opnieuw doorbreken in een topcompetitie als de Serie A. Maar voorlopig lijkt een uitleenbeurt de beste zaak voor de linksachter, zodat hij het ritme niet kwijtspeelt de komende maanden.

En de hele Belgische top leek daar ook wel oren naar te hebben. Anderlecht was eerder al eens concreet geïnteresseerd, omdat het graag een verdediger zou aanwerven, en ook Oostende, Club Brugge én Standard wilden niet nee zeggen tegen de topper.

De knoop lijkt nu doorgehakt. In de Italiaanse pers klinkt dat een uitleenbeurt naar Cagliari de meest logische optie is voor de jonge Belg. Daar moet hij als linksachter in de plaats komen van Luca Bittante, die mogelijk wordt teruggestuurd naar Empoli.