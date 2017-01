'Transfer Trebel naar concurrent botst op njet Standard'

Foto: © photonews

Dat AA Gent Adrien Trebel wil binnenhalen, is allang geen geheim meer. Toch is het maar de vraag of de overgang er daadwerkelijk zal komen. In Luik zijn ze immers niet happig op de transfer.

AA Gent en Standard strijden immers allebei voor een plek in play-off 1. Een rechtstreekse concurrent op die manier versterken zou dus gelijkstaan aan zichzelf in de voet schieten. Daarom weigert men in Luik mee te werken aan een transfer.

Een transfer van Trebel is wel aan de orde, maar dan naar het buitenland en niet naar een rechtstreekse concurrent. Ook de Franse middenvelder zelf zou een vertrek naar het buitenland voorrang willen geven, al zou hij Gent niet helemaal uitsluiten. Wordt ongetwijfeld vervolgd.