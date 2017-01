Bongonda maakt indruk tegen Valencia van Bakkali: doelpunt én twee assists (met beelden!)

Foto: © photonews

Het nieuwe jaar is nog maar pas begonnen, maar Theo Bongonda heeft het alvast goed ingezet. De Belgische flankaanvaller maakte dinsdagavond indruk in de Copa del Rey.

Bongonda ging met zijn ploeg Celta de Vigo op bezoek bij het Valencia van zijn maatje Zakaria Bakkali. Met die laatste ploeg gaat het al een tijdje niet zo geweldig en voorlopig is ook 2017 nog niet het jaar van de wederopstanding gebleken.

Na amper 19 minuten spelen stond Valencia al 0-3 in het krijt. Iago Aspas, Bongonda en Wass deden achtereenvolgens de netten trillen. Na de pauze knokte Valencia terug dankzij een strafschopgoal van Dani Parejo, maar in de sloftase zette Guidetti de 1-4-eindstand op het scorebord. Bongonda was overigens niet alleen goed voor een goal, bij het derde én het vierde doelpunt kroop hij in de rol van aangever.

Bekijk hieronder het doelpunt van Bongonda:

