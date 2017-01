'Zomertransfer vertrekt mogelijk alweer bij Club Brugge'

Foto: © photonews

Club Brugge verzekerde zich dinsdag van de diensten van Ethan Horvath. De transferactiviteit in en rond het Jan Breydelstadion lijkt overigens nog lang niet achter de rug. Ook aan uitgaande kant mag er iets verwacht worden...

Zo bestaat de kans dat Tomas Pina Club Brugge alweer verlaat. De Spaanse middenvelder streek pas afgelopen zomer neer in België, maar kon zich tot dusver niet doorzetten bij de Belgische landskampioen.

Pina moest Timmy Simons van concurrentie voorzien, maar de 29-jarige Spanjaard zat al vaker dan hem lief is op de bank. Pina lag in het begin van het seizoen in de lappenmand, maar werd ook na zijn blessure geen onbetwiste titularis. In de competitie verzamelde Pina bijvoorbeeld nog maar 318 minuten.

Naar Sporting Gijon?

Bij Club Brugge lijken ze op dit moment nog geduld te hebben, maar het zou Pina zelf zijn die graag snel meer aan spelen wil toekomen. Het Spaanse Sporting Gijon gooit Pina mogelijk een reddingsboei toe. Volgens diverse Spaanse bronnen wil Gijon de middenvelder weghalen bij Club Brugge. Blauw-zwart legde vorige zomer nog 3 miljoen euro op tafel om Pina aan te trekken.