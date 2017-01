OFFICIEEL: Genkse recordtransfer is een feit

Foto: © photonews

De transfer van Wilfred Ndidi was al eventjes zo goed als rond, maar nu werd de hele papierwinkel afgehandeld en is de transfer bevestigd. Ndidi trekt voor een recordsom de deur van de Luminus Arena achter zich dicht.

Dat maakte Leicester City bekend op Twitter, ongeveer gelijktijdig viel een persbericht van Racing Genk in de bus. "Met zijn positieve instelling, werkkracht en loopvermogen groeide hij uit tot een vaste waarde in de ploeg."

"KRC Genk is trots om opnieuw een jong talent te lanceren naar een grote competitie, en bedankt iedereen die dit mee realiseerde. De club bedankt Wilfred voor zijn inzet en wenst hem veel succes in zijn verdere carrière."

BREAKING: #lcfc have reached an agreement with KRC Genk for the permanent transfer of Wilfred Ndidi: https://t.co/es7N8FrWpu#WelcomeNdidi pic.twitter.com/uNMNXP3XjW — Leicester City (@LCFC) January 3, 2017

Voor Ndidi zelf is het wel nog wachten op de officiële toekenning van zijn werkvergunning. Als niet-EU-inwoner is dat verplicht in Engeland. Hij zal een contract tekenen tot 2022 en levert Genk minstens 18 miljoen euro op. Met bonussen kan dat naar 22 miljoen gaan.