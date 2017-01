Lijstje met dé grootste talenten ter wereld: Rashford, Sanches, ... en toptalent van Anderlecht

Wij weten al langer dan vandaag dat er heel wat goud op de Belgische voetbalvelden rondloopt. Maar het is toch altijd mooi als ook de buitenlandse pers dat durft en wil inzien.

Zo staat Youri Tielemans bij France Football in een absoluut rijtje van toptalenten in de wereld. De 10 beste spelers die in 2017 tiener af zijn worden in het lijstje opgesomd, met daarbij dus ook de speler van Anderlecht.

Die zo in goed gezelschap is, want het volledige lijstje ziet er echt wel indrukwekkend uit:

• Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund)

• Gabriel Jesus (Manchester City)

• Marcus Rashford (Manchester United)

• Renato Sanches (Bayern München)

• Youri Tielemans (Anderlecht)

• Amadou Diawara (Napoli)

• Breel Embolo (Schalke 04)

• Emre Mor (Borussia Dortmund)

• Oliver Burke (RB Leipzig)

• Issa Diop (Toulouse)

De woorden over Tielemans zijn bovendien ook erg lovend: "Hij kwam op 16-jarige leeftijd als een komeet, maar had even tijd nodig om met de druk om te gaan. Sinds enkele maanden is hij echter geweldig op dreef. Hij is een ultramoderne middenvelder en heeft geweldige technische, tactische en fysieke capaciteiten."