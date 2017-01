Axel Witsel zei 'ja' tegen de vele Chinese miljoenen, deze Standard-pion die nu énorm gegeerd is door AA Gent 'nee' en wel hierom

Adrien Trebel is grof wild op de transfermarkt. AA Gent wil hem inlijven, maar Standard doet vooralsnog moeilijk. Maar het had al heel anders kunnen lopen met de Fransman.

Zo kon Trebel het drievoudige gaan verdienen bij Al Jazira, maar wilde hij niet in de clinch gaan met het Standard-bestuur. En dus voetbalt de middenvelder nog steeds op Sclessin.

"De ene exotische bestemming is de andere niet. Ik heb ook een fameus aanbod gekregen uit China. Daar heb ik direct neen op gezegd", vertelt hij In Sport/Voetbalmagazine. "Al Jazira is al iets anders. Ishak Belfodil toont aan dat de Emiraten niet noodzakelijk een kerkhof zijn."

Instelling bepaalt alles

Nochtans zijn er ook veel negatieve voorbeelden. "Alles hangt af van hoe je de ervaring daar ziet. Als je erheen gaat om van het systeem te profiteren, dan wordt het moeilijk", aldus Trebel.