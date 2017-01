Officieel: Zomerflop is al weg bij Standard

Foto: © photonews

Standard wil de kern dringend opkuisen en zag al een speler officieel de Luikse deur achter zich dichttrekken. Het gaat om één van de mislukte zomertransfers van de Rouches.

Fares Bahlouli werd helemaal aan het eind van de transferperiode binnengehaald bij Standard en kwam op huurbasis over van AS Monaco. De Fransman speelde echter geen enkele minuut voor de Rouches dit seizoen.

Zelfs in de Beker van België kwam hij niet in actie en dus besloot de Monegaskische topclub om de middenvelder terug te halen. Coach Jardim legt uit. "Het ging niet zoals verwacht in België. Hij heeft kwaliteiten, maar moet verschillende matchen na elkaar spelen om zijn niveau terug te vinden."

💬 @leonardojjardim : « Bahlouli ? Cela n’a pas marché comme nous le pensions en Belgique. » #ASMACA pic.twitter.com/xeFoxyKB6R — AS MONACO 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 4, 2017

💬 @leonardojjardim : « Bahlouli est un joueur de qualité qui a besoin d’enchainer les matchs pour retrouver son niveau. » #ASMACA pic.twitter.com/6gJQnVcncb — AS MONACO 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 4, 2017

Het lijkt de bedoeling van Monaco om hem opnieuw uit te lenen.