Belgische ex-speler van Club Brugge, Genk en Standard hangt schoenen definitief aan de haak

Als je doorheen je carrière voor KRC Genk, Club Brugge én Standard hebt gespeeld, dan kan je achteraf wellicht best tevreden terugblikken. Woensdagochtend maakte voormalig Rode Duivel Karel Geraerts bekend dat hij zijn voetbalschoenen definitief aan de haak hangt.

Nadat hij vertrok bij Sporting Charleroi, zat Geraerts al sinds het begin van dit seizoen zonder club. De 34-jarige middenvelder leek in eerste instantie nog op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging, maar besliste nu toch om het voor bekeken te houden als profvoetballer.

“Langs deze weg wil ik alle trainers, spelers, fans en clubs bedanken die in me geloofden. Tot ziens. Karel”, klinkt het in een korte mededeling via de sociale netwerksite Twitter.

Twintig keer Rode Duivel

Geraerts speelde doorheen zijn carrière voor CS Mechelen, KRC Genk, Club Brugge, Sporting Lokeren, Standard, OH Leuven en Sporting Charleroi. Geraerts droeg daarnaast ook twintig keer het shirt van de Rode Duivels.