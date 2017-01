Chinezen gaan nóg een stapje verder: 'Shanghai brengt bod van 150 miljoen euro uit op smaakmaker uit de Bundesliga'

Foto: © Photonews

De Chinese clubs lijken niet meer af te stoppen. In navolging van enkele Braziliaanse toppers, verkaste ook Axel Witsel naar Azië. Maar nu wil topclub Shanghai SIPG (nog maar eens) alles uit de kast halen.

De ploeg waar onder meer de Brazilianen Oscar en Hulk al op de loonlijst staan, heeft nu zijn zinnen gezet op niemand minder dan Pierre-Emerick Aubameyang. Volgens de laatste geruchten zou Shanghai zomaar eventjes 150 miljoen euro willen overschrijven op de bankrekening van Borussia Dortmund om de deal rond te krijgen.

Mocht Aubameyang beslissen om zijn carrière verder te zetten in China, dan zou hem dat geen windeieren leggen. De spits uit Gabon zou bij Shanghai SIPG zomaar eventjes 41 miljoen euro per jaar kunnen verdienen.

Het is niet duidelijk of Aubameyang oren heeft naar een overstap naar Azië. De doelpuntenmachine van Dortmund werd de voorbije maanden meermaals in verband gebracht met een stap hogerop. Aubameyang laat al enkele jaren zien dat een neus voor goals heeft. Aan hem om een zware knoop door te hakken: blijven bij Dortmund, naar een absolute Europes topclub trekken of... voor het Chinese geld kiezen.

