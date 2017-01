Club Brugge heeft tweede wintertransfer beet: Zweedse spits tekent tot 2021

Foto: © photonews

Na doelman Ethan Horvath lijkt de transferhonger van Club Brugge nog niet gestild. Blauw-zwart zou vandaag nog een akkoord bereiken met Carlos Strandberg, een Zweedse spits die op overschot was bij CSKA Moskou.

Carlos Sandberg, een 20-jarige Zweedse jeugdinternational, werd gisteren gesignaleerd in het Brugse AZ Sint-Jan Ziekenhuis waar hij al een check-up onderging. Volgens HLN tekent hij vandaag nog een contract tot 2021 bij blauw-zwart.

Strandberg heeft roots in Mozambique, maar is geboren in het Zweedse Göteborg. De stevige spits maakte op 15-jarige leeftijd al zijn debuut bij de grote jongens, weliswaar op het zevende niveau in Zweden. Hij debuteerde in 2013 bij BK Häcken in de Zweedse eerste klasse en ruilde die na twee jaar in voor de Russische topclub CSKA Moskou, dat 450.000 euro voor hem neertelde. Hij kon bij de Moskovieten echter nooit doorbreken en werd tweemaal onsuccesvol uitgeleend.