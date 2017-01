Getouwtrek rond Mertens ten einde? 'Op enkele formaliteiten na, tekent hij'

Bij Napoli heeft Dries Mertens nog steeds geen nieuw contract getekend en dat doet de geruchten uiteraard stevig de pan uitswingen. Nu zou ook vanuit Rusland een bod voorbereid worden, al lijkt dat te laat te komen.

In de Italiaanse havenstad Napels hebben ze wel vaker kapers op de kust gehad. Nu zou Zenit Sint-Petersburg een hoog bedrag veilhebben om Dries Mertens van de ene hemelsblauwe club naar de andere te halen. Lucescu zou heel gecharmeerd zijn door de Belg.

Enkel nog punten en komma's

Het nieuws dat het Itialiaanse Il Mattino naar buiten bracht, zal dan ook niet in goede aarde vallen in Rusland. Hij zou immers heel dichtbij zijn nieuwe contract zijn, het zou zelfs al op het bureau van een advocatenkantoor in Brussel liggen.

Enkel de punten en komma's moeten nog geregeld worden en dan zou Mertens zijn jaarsalaris zien stijgen van 1,5 miljoen netto tot 2 miljoen euro. Het contract loopt tot 2020, tegen dan is Mertens 33. Het is niet ondenkbaar dat hij zijn carrière op het hoogste niveau bij Napels zal afsluiten.