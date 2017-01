De beslissing is gevallen: hier gaat Olivier Deschacht na de winterstop voetballen

Foto: © photonews

Olivier Deschacht heeft er om verschillende redenen bewogen laatste maanden van 2016 opzitten. De verdediger raakte zelfs op een zijspoor bij Anderlecht en dus reikten andere clubs zoals Zulte Waregem de 36-jarige ex-Rode Duivel een hand toe.

Deschacht paste de voorbije maanden niet in de plannen van coach René Weiler. Bovendien viel zijn naam in een goksaga, waardoor hij ook op privévlak heel wat zorgen kende. Sportief kende hij een bemoedigende afsluiter, zo zette de Anderlecht-T1 de Oost-Vlaming in de laatste match van het jaar bij Charleroi weer op de bank.

En dus vertrekt Deschacht vrijdag met paars-wit op stage naar Het Spaanse La Manga. Het Nieuwsblad meldt dat het bestuur van de club zijn wens uitsprak dat de achterhoedespeler blijft, wat hij ook zelf het liefst van al wil. En dus kan Zulte Waregem zijn plannen met de routinier opbergen.

Afwezigheid Kara

De Belgische recordkampioen heeft weinig overschot ijn zijn defensie. Bovendien mist RSCA sleutelpion Kara Mbodj tijdens de eerste weken van januari wegens diens deelname aan de Afrika Cup. Op de winterstage zal blijken of Deschacht en Weiler verder naar elkaar toegroeien.