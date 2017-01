De zegereeks van Hazard & Courtois eindigt bij Tottenham: Dele Alli is de held in Belgisch getinte topper

Foto: © photonews

Tottenham heeft de spanning in de Premier League gered. De Spurs - met drie Belgen in de basis - dienden leider Chelsea een eerste competitienederlaag toe sinds eind september en naderen zo tot op zeven punten van de Blues.

Tottenham begon deze topper in een 3-5-2-formatie met de Engelsman Eric Dier aan de zijde van Rode Duivels Jan Vertonghen en Toby Alderweireld centraal achterin. Met Dembélé, Hazard en Courtois stonden er nóg drie landgenoten aan de aftrap van deze beladen Londense derby. Het eerste kansje van de wedstrijd was voor Eden Hazard, maar zijn poging zoefde voorlangs.

Ook Dembélé liet zich met een knappe rush opmerken in het openingskwartier. De eerste helft verliep echter zeer potig en behoorlijk slordig. Tottenham was baas, maar kon dat niet uitdrukken in de score. Eriksen kreeg een goede kans maar ook Costa had voor de pauze een doelpuntje kunnen meepikken. Op slag van rust brak man in vorm Dele Alli met een heerlijk gemikte kopbal de ban. Courtois was kansloos: 1-0 halfweg.

Opnieuw Dele Alli

Leider Chelsea kwam geprikkeld uit de kleedkamer. In de eerste minuten na de pauze waren Costa, Pedro en Hazard dicht bij de gelijkmaker. De Spurs kwamen drie keer in één minuut goed weg. Tien minuten na de pauze verdubbelde Dele Alli - opnieuw met het hoofd - de score. De gemeten voorzet kwam net als bij de 1-0 van Christian Eriksen. Tottenham op rozen, White Hart Lane daverde op zijn grondvesten.

Twintig minuten voor tijd haalde Pochettino de ijzersterke Dembélé naar de kant voor de piepjonge Harry Winks. Ook Dele Alli kreeg nog een verdiende applausvervanging. Tottenham controleerde de wedstrijd en gaf niets meer weg, ook de ingevallen Batshuayi kon het verschil niet meer maken. Chelsea ziet zo zijn straffe reeks van dertien opeenvolgende competitiezeges eindigen. Op 24 september was Arsenal de laatste club die Chelsea het zwijgen kon opleggen in de Premier League. In de stand nadert Tottenham tot op zeven punten van de Blues, Liverpool is tweede op vijf punten van Hazard & co.