Ook ex-topschutter van Club Brugge kon voor veel geld naar China: "Maar hij wil hier prijzen pakken"

Foto: © photonews

Na de transfer van Axel Witsel en de riante lonen van 'subtoppers' als Carlos Tevez en Oscar houdt iedereen in Europa zijn hart vast voor wat nog zal volgen. Ook Carlos Bacca kon voor veel geld naar het verre oosten, maar bedankte vriendelijk.

Volgens Football Italia had het Chinese Peking Guoan ex-Club-spits Carlos Bacca een miljoenenvoorstel gedaan. De Chinezen zouden 30 miljoen euro betalen willen betalen aan AC Milan, de club van de Colombiaanse aanvaller. Bacca zou er zelf een salaris van meer dan 10 miljoen euro kunnen opstrijken. Ook Tianjin Quanjian, de club die Axel Witsel binnenhaalde, zou aan Bacca gedacht hebben.

"Een aantal Chinese teams waren geïnteresseerd in Carlos", bevestigde Sergio Barila, de makelaar van Bacca. "Maar hij is gelukkig in Milaan en wil niet weg. Hij wil prijzen pakken." Carlos Bacca belandde via Sevilla bij Milan. De 30-jarige aanvaller maakte er de voorbije 18 maanden 26 goals in 58 duels.